Масштабні лісові пожежі в Якутії показали на відео

Площа масштабних лісових пожеж в Якутії (РФ) перевищила 1,5 мільйона гектарів. Це перевищує площу такої країни як Чорногорія, повідомляє УНИАН.

"На території республіки вже більше 200 осередків. У гасінні беруть участь понад дві тисячі осіб" , - пише "Лентач".

Як пишуть росЗМІ, пожежі в Якутії почали гасити штучними дощами: льотчики посипають хмари спеціальними реагентами, які провокують зливи. Також десятки тонн води скидають з вертольотів і літаків рятувальники. Всього до боротьби зі стихією залучили понад дві тисячі рятувальників і майже три сотні одиниць техніки.

Напередодні через пожежі в Якутії було тимчасово зупинено рух поромів по річці Лена. У прес-службі уряду республіки заявили, що в регіоні зафіксовано 208 лісових пожеж.

"Через діючі природні пожежі 60 населених пунктів і місто Якутськ знаходяться в зоні задимленості. Фахівцями проводиться безперервний моніторинг повітря. В Якутську через північно-західний вітер дим від пожеж йде з боку гірського улусу. Там зараз ведеться гасіння пожежі біля Магараса" , - повідомили в МНС Якутії.

Місцевих жителів закликали звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі або використовувати захисні маски.