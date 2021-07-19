Інтервал між дозами CoronaVac можуть скоротити - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac можуть скоротити з 28 до 14 днів, повідомляє УНІАН.

Про це він розповів в онлайн-інтерв‘ю з медичним експертом ЮНІСЕФ, яке транслювалось на Facebook-сторінці МОЗ України.

“Щодо AstraZeneca (інтервал між першою та другою дозою — УНІАН) залишається 12 тижнів. Поки нових даних не з’являлося, і національна технічна група експертів це питання не переглядала” , - заявив він.

“Щодо питання по CoronaVac, то зараз з’являються дослідження про те, що можна зменшувати термін до 14 днів між першою та другою дозою. Зараз це питання розглядається” , - додав міністр.

Крім того, Ляшко переконаний, що китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac найближчим часом буде визнана на рівні ЄС.