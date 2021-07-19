Блінкен провів зустріч з Тихановською

Держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок, 19 липня, зустрівся з лідером білоруської опозиції, екскандидатом в президенти країни Світланою Тихановською. Зустріч пройшла у Вашингтоні, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в Telegram-каналі опозиціонерки. На зустрічі також були присутні заступник держсекретаря Вікторія Нуланд і радник Держдепартаменту США Дерек Шолль.

Політики "обговорили захоплення літака Ryanair, напади на цивільне суспільство і медіа, організовані режимом, нелегальну міграцію в Литву, як спробу мстити ЄС".

Тихановська закликала владу США прийняти пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, розширити допомогу репресованим, політв'язням та їхнім сім'ям.

Також вона виступила за збільшення кількості стипендіальних програм для підтримки студентів і дослідників.

Білоруська опозиціонерка попросила проінформувати Кремль в тому, що підписані контракти і угоди з Олександром Лукашенком не будуть визнані юридично і анулюються.

Також Тихановська закликала Білий дім посилити політичний та економічний тиск на Лукашенка.