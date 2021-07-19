До Києва їде радник Держдепу США - відома мета візиту

Радник Держдепартаменту США Дерек Чолле відвідає Україну і Польщу на цьому тижні. Мета візиту - зміцнити стратегічне значення відносин США з обома країнами, повідомляє РБК-Україна.

За даними сайту Держдепартаменту США Дерек Чолле обговорить з представниками України та Польщі "Північний потік-2" та енергетичні питання, обговорить реформи.

"Він продовжить дипломатичні переговори США з Україною і Польщею з низки питань, включаючи нашу загальну заклопотаність з приводу трубопроводу "Північний потік - 2" і енергетичної безпеки в цілому, а також поточних реформ" , - йдеться в повідомленні.

У Києві чиновник США перебуватиме 20-21 липня. Він зустрінеться з високопоставленими урядовцями, щоб обговорити підтримку США зусиль України з протидії агресії Росії та подальшого просування економічних та антикорупційних реформ. Він також зустрінеться з представниками бізнес-спільноти, щоб обговорити відновлення економіки України та можливості для спільного процвітання.

У Варшаві радник Чолле обговорить стратегічні двосторонні та регіональні питання, а також прихильність демократичним цінностям та інституціям з високопоставленими урядовцями та представниками громадянського суспільства. Він також буде взаємодіяти з лідерами бізнесу з метою зміцнення двосторонніх економічних зв'язків.

Автор: Наталья Скороход