Смертність українців збільшилася на чверть - Держстат

В Україні з січня по травень 2021 року зросла смертність населення. Вона перевищила рівень 2020 року на 25%, повідомляє Кореспондент.

Як передає Державна служба статистики, з початку року в країні померло 299 964 осіб. Це на 59 997 смертей більше, ніж за перші п'ять місяців 2020 року. Тоді померло 239 967 осіб.

З початку 2021 року в Україні на світ з'явилося 109 626 осіб, тоді як минулого року за аналогічний період народилося 115 968 осіб. Міграційний приріст у 2021 році склав 10 223 особи (у 2020 році - 7 341).

Як відзначили в Держстаті, на 1 травня 2021 року в Україні проживає 41 408 239 осіб. З початку 2021 року населення зменшилось на 180 115 осіб.