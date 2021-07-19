Україна отримає тести для визначення штаму Дельта

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поставить Україні тести для виявлення штаму коронавируса Дельта. Тести повинні прибути вже на цьому тижні, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Кореспондент.

"На цьому тижні очікуємо від Всесвітньої організації охорони здоров'я поставку ПЛР-тестів, які працюють виключно на Дельту. Це нам дозволить поряд із секвенуванням проводити ще додаткове ПЛР-тестування" , - зазначив міністр.

Він пояснив, що тести дозволять відібрати біологічний матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а не Дельта - це".

За допомогою цих тестів буде визначатися рівень циркуляції в країні штаму Дельта.