Президент Південної Кореї бойкотував Олімпіаду "через мастурбацію"

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін відмовився від поїздки на Олімпійські ігри, які розпочнуться в Токіо 23 липня, повідомляє Страна.ua.

У свою чергу, паралельно був скасований запланований раніше перший саміт президента Південної Кореї з прем'єр-міністром Японії Есіхіде Суга, інформує прессекретар південнокорейського лідера Пак Су Хен.

За словами прессекретаря, переговори про проведення саміту провалилися через "недоречні" слів заступника глави дипломатичної місії Японії в Сеулі Хірохиса Соми. Японський посол, відповідаючи на питання репортера про майбутній саміт, звинуватив Муна в тому, що він "мастурбує", затягуючи рішення про зустріч на вищому рівні.

"Це було неприйнятне зауваження. Ми повинні були взяти до уваги настрої наших людей. (...) Атмосфера всередині Блакитного будинку стала скептичною щодо візиту" , - заявив у розмові з виданням Nikkei Asia високопоставлений південнокорейський чиновник, який попросив не називати його імені.

Разом з тим, влада Південної Кореї зажадала від японської сторони вжити заходів, щоб уникнути повторення подібних інцидентів. У відповідь генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като засудив слова японського посла, але не уточнив, чи буде він звільнений з дипломатичної місії.

Однак, попри конфлікт, президент Південної Кореї висловив сподівання, що Японія безпечно й успішно проведе Олімпійські ігри, оскільки це "фестиваль миру в усьому світі".