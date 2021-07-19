В Енергодарі газонокосильника підстрелили через шум

В Енергодарі Запорізької області місцевий житель влаштував стрілянину через шум газонокосарки.

За інформацією телеграм-каналу ХЗН, житель одного з будинків в Енергодарі вирішив помститися чоловікові з газонокосаркою за шум, вистріливши з Флобера спочатку в знаряддя праці, а після в голову працівнику.

Відзначається, що чоловікові заважав шум від газонокосарки. Він в люті підбіг до газонокосильника і відкрив вогонь з травматичного пістолета.

Спочатку хуліган поцілив в газонокосарку, а вдруге він поцілив у голову працівнику. Постріл у голову не дуже вразив газонокосильника, комунальник наздогнав стрілка і "вирубив" його кулаком в щелепу.