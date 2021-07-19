На Прикарпатті у ДТП загинув футболіст

У місті Бурштин Івано-Франківської області 19 липня, в ДТП загинув український футболіст Ігор Цимбалістий, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби поліції в Івано-Франківській області аварія сталася близько 6:15 ранку, на дорозі зіткнулися легкове авто та вантажівка.

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Встановлено, що 36-річний місцевий житель, який був за кермом автомобіля Renault, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Tata.

В результаті ДТП водій Renault загинув на місці, а троє пасажирів були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

frankivsk.police

За повідомленням ЗМІ, одним з пасажирів виявився футболіст Цимбалістий, який помер в лікарні, не приходячи до тями.

Водій вантажівки і його пасажир отримали незначні пошкодження. Встановлено, що водій був тверезим.