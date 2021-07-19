Ізраїль завдав авіаудару по Сирії

Сирійське місто ас-Сафіра під Алеппо піддалося повітряній атаці ізраїльських військових, повідомляє Лента.Ру.

За твердженням держканалу Ikhbariya, війська ППО відбивають напад. Інформації про жертви та руйнування не надходило.

У червні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) обстріляла з танків опорний пункт на території Сирії. Були випущені кілька десятків снарядів по будівлі опорного пункту сирійської армії в районі Кунейтра на півдні країни. В результаті атаки ніхто не постраждав, але сама будівля була зруйнована.