У США назвали головні проблеми розвитку озброєнь в РФ

У США назвали головні перешкоди для розвитку озброєнь в Росії. Про це написали експерти американської дослідницької корпорації RAND в своїй доповіді, повідомляє Лента.Ру.

За їх словами, Росії частково вдалося модернізувати застарілі озброєння і створити їх нові типи, щоб успішно конкурувати з США в цій сфері. Як приклад унікальних російських систем наводяться танк Т-14 «Армата» та гіперзвукова ракета «Циркон». Також наголошується, що Москва змогла подолати ряд проблем, що виникли в 90-х роках, і тепер терміни створення нових озброєнь в країні приблизно такі ж, як в Штатах.

Проте, на думку експертів, Росія стикається з низкою проблем в даній галузі, а її оборонні підприємства відстають від американських. Так, серед перешкод фахівці називають відносно низьку продуктивність праці, брак кадрів у сфері НДДКР і санкції з боку західних країн.