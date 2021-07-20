Китайський конкурент знову завдав удару по Tesla

Автовиробник Xpeng, китайський конкурент Tesla, назвав ціни на новий седан P5. Це сталося через кілька днів після того, як американська компанія представила більш дешеву версію свого позашляховика Model Y, повідомляє Лента.Ру.

Як пише CNBC, таке рішення виглядає новим ударом по Tesla, оскільки електромобіль від Xpeng в залежності від модифікації коштує 160-230 тисяч юанів (24,7-35,6 тисячі доларів), а нова Model Y - 276 тисяч юанів (42,7 тисячі доларів).

Ціна на попередній седан Xpeng - P7 - починається від 229,9 тисячі юанів (35,4 тисячі доларів), а Model 3 - від 250,9 тисячі юанів (38,8 тисячі доларів).

Останнім часом автомобілі Tesla в Китаї піддаються критиці, на цьому тлі Xpeng в другому кварталі збільшила продажі майже в 4,5 раза в порівнянні з минулим роком. Компанія сподівається, що P5 дозволить зберегти таку динаміку.