На Житомирщині під час бійки застрелили чоловіка

У Бердичеві убитий 53-річний чоловік, в якого вистрелив гумовими кулями приїхав зі столиці молодий чоловік. Один з пострілів виявився смертельним. Місцевий житель помер до приїзду "швидкої", повідомляє Страна.ua.

За інформацією відділу комунікацій поліції в Житомирській області кілька чоловіків зустрілися в одному з магазинів Бердичева. Між ними виник словесний конфлікт, який переріс у з'ясування стосунків.

Один з учасників бійки вихопив ніж. Інший покликав на допомогу 32-річного приятеля, який раніше приїхав до Бердичева, і той прибув з пристроєм для відстрілу гумових куль.

"Попередньо встановлено, що далі сутичка тривала вже між прибулим і постраждалим. Останній розмахував ножем, а опонент, в свою чергу, застосував пристрій для відстрілу гумових куль. В результаті отримане вогнепальне поранення призвело до смерті 53-річного Бердичівця" , - повідомили в поліції.

Місцевий житель помер ще до приїзду швидкої. Молодий чоловік, який стріляв, намагався втекти, але вже через годину поліція знайшла його в травмпункті, куди він самостійно звернувся з ножовим пораненням руки.

Під час огляду у киянина знайшли пристрій для відстрілу гумових куль, зареєстрований в установленому законом порядку. На місці події знайшли речові докази, гумові кулі, гільзи та холодну зброю.