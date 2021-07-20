Британських підлітків почнуть вакцинувати від COVID-19

У Великобританії почнуть робити щеплення від коронавірусу підліткам від 12 до 15 років, які можуть бути особливо вразливі для інфекції з медичних причин, повідомляє Лента.Ру.

Про це повідомив британський заступник міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії королівства Надім Захаві.

"Ще більше молодих людей, для яких вірус становить підвищену небезпеку, зможуть скористатися перевагами вакцинації від COVID-19" , - зазначив Захаві.

Відзначається, що вакцинацію робитимуть препаратом американської компанії Pfizer. Зараз це єдина вакцина, яку британська влада схвалили для застосування серед осіб віком до 18 років.