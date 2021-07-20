У Китаї мільярдерів змушують витрачатися на благодійність

Китайські IT-мільярдери стали більше витрачати на благодійність. Як пише Bloomberg, через підвищений контроль Пекіна вони змушені жертвувати величезну купу грошей в акціях компаній і відмовлятися від частини власних коштів, повідомляє Лента.Ру.

Наприклад, в липні співзасновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь передав акції виробника смартфонів на 2,2 мільярда доларів двом благодійним фондам - про це сказано в документах Гонконзької фондової біржі. А місяцем раніше власнику сервісу доставки їжі Meituan Ван Сину довелося пожертвувати 2,3 мільярда доларів в цінних паперах компанії власному благодійному фонду - через розслідування китайської антимонопольної служби, яка побачила в опублікованому в соцмережі мільярдера класичному вірші завуальовану критику уряду Китаю.

Також в червні засновник компанії ByteDance (їй належить TikTok) Чжан Імін пожертвував з 77 мільйонів доларів свого стану в освітній фонд у рідному місті, а у квітні власник Tencent Поні Ма виділив 7,7 мільярда доларів з грошей компанії на вирішення соціальних проблем та боротьбу зі злиднями в сільській місцевості.

Зайнятися благодійністю найбагатших людей Китаю змусило посилення репресивних заходів на адресу технологічних компаній. Воно почалося в листопаді, коли фінансова компанія Ant Group мільярдера Джека Ма через антимонопольних розслідувань була змушена відмовитися від IPO.

На початку липня Пекін повідомив, що посилить контроль над фінансовими компаніями та інтернет-платформами, акції яких торгуються на закордонних біржах - владу турбує безпека передачі даних в інші країни. Фахівці вважають, що у зв'язку з цим багато технічних гігантів Китаю відмовляться від раніше привабливого джерела фінансування - розміщення на американських біржах. Нещодавно з розслідуваннями уряду, які призвели до падіння акцій, зіткнулися вийшли на IPO в США агрегатор таксі Didi та розробник програми для пошуку роботи Boss Zhipin.