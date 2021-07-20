Мільярдер Безос і члени його команди готуються до першого туристичного космічного польоту Blue Origin

Засновник мережі онлайн-торгівлі Amazon, мільярдер Джефф Безос і члени його команди проводять підготовку до першого туристичного космічного польоту ракети New Shepard компанії Blue Origin. Він повинен відбутися у вівторок, 20 липня. Blue Origin New Shepard буде запущено з Техасу, повідомляє Обозреватель.

Цей політ означатиме фінальний етап його випробувань. Разом із Безосом будуть його брат Марк, а також найстарша людина, яка вирушить у космос, – 82-річна льотчиця Воллі Фанк і наймолодша – студент-фізик, син нідерландського бізнесмена 18-річний Олівер Деймон.

Безос і Воллі Франк

Ракета є повністю автоматизованою і не потребуватиме управління з боку персоналу – місія стане першим у світі безпілотним польотом у космос з екіпажем, що повністю складається з цивільних осіб. Політ триватиме 11 хвилин.

Олівер Деймон

Запуск буде транслюватися в прямому ефірі на сайті BlueOrigin 20 липня о 12:30 дня за Києвом.

Безос на ракеті New Shepard збирається піднятися вище над Землею, ніж його британський конкурент Річард Бренсон – засновник Virgin Galactic, на своєму ракетоплані VSS Unity. Він зробив перший туристичний політ до межі космосу 11 липня.