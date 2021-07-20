ВООЗ закликає робити щеплення від COVID-19 годуючих матерів та вагітних

Вагітність належить до станів здоров'я, при яких підвищений ризик важкого перебігу коронавірусу. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів по імунізації (SAGE) Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Лента.Ру.

Зокрема, в групі ризику знаходяться вагітні жінки старше 35 років, а також жінки з супутніми захворюваннями. За наявними даними, небезпека протікання важкої хвороби у них вище, ніж у невагітних жінок репродуктивного віку. Експерти також відзначають, що коронавірус під час вагітності може бути пов'язаний з підвищеним ризиком передчасних пологів.

Уточнюється, що проведені на вагітних тваринах дослідження не виявили будь-яких шкідливих ефектів вакцини від COVID-19 на здоров'я жінки або плода. У зв'язку з цим вагітним рекомендовано зробити щеплення.

У ВООЗ також зазначили, що жінки-годувальниці можуть продовжити грудне вигодовування після вакцинації. Крім того, згідно з першими даними, захист від вакцини в такому випадку може передаватися від матері до дитини.