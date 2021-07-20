Інвесторів застерегли від акцій і біткоїна

Співзасновник хедж-фонду Morand-Tice Capital Management Девід Тайс в інтерв'ю CNBC застеріг інвесторів у всьому світі від вкладень в акції та біткоїни, повідомляє Лента.Ру.

За словами Тайси, ці види активів наразі сильно переоцінені, що в недалекому майбутньому може обернутися «спаданням» «бульбашки», в результаті якого ціни сильно впадуть.

"Ринок сильно переоцінений з точки зору майбутніх доходів [компаній-емітентів акцій]. Ми виводимо борги, яких ніколи не бачили" , - сказав Тайс.

За його словами, обвал фондового ринку неминучий, хоча точний термін передбачити майже неможливо.

Нинішні інвестори, на думку фінансиста, полюють за прибутковістю своїх вкладень на рівні 3-5 відсотків і при цьому ризикують втратити 40 відсотків інвестованих коштів у разі обвалу.

Тайс отримав популярність як професійний інвестор, що робить «ведмежі» ставки - на зниження котирувань. Під час світової фінансової кризи 2008 року він продав фонд Prudent Bear, в якому виступав керуючим. Наразі він консультує ETF (інвестфонд, акції якого торгуються на біржі) AdvisorShares Ranger Equity Bear, так само спеціалізується на грі на зниження.