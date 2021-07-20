У Росії знайшли приватну в'язницю з крематорієм

У Росії в Ленінградській області журналісти виявили покинутий будинок, а під ним – бетонний бункер з явними ознаками ще недавно діючої в'язниці, під лазнею на тій же території був замаскований крематорій, повідомляє Сегодня.

Про це написало російське видання 47news. Повідомляється, що будинок, в якому, судячи з усього, розміщувалася приватна в'язниця, розташований за 40 кілометрів від Петербурга на території напівзанедбаного котеджного селища.

Будинок, в якому була в'язниця / 47news

Вхід у бункер під будинком був замаскований під гаражні ворота, за якими була бетонна плита, що опускалася і підіймалася за допомогою потужного гідравлічного пристрою.

Коридор з камерами / 47news

У знайденому в бункері приміщенні знаходяться камери з двоярусними ліжками, так званими "шконками", вбудовані унітази та рукомийники. Зазначається, що камери закривалися на сталеві двері, замки на яких нібито точна копія тих, що в російській в'язниці "Хрести".

Камера в тюрьме / 47news

"Коридор закінчується гратами і дверним отвором. За ним приміщення, це пункт охорони – бетонна стінка по пояс, що стоїть буквою "П". Усередині шлейф обірваних проводів у воді та розетки" , – описують побачене журналісти.

В камере / 47news

Також журналісти виявили місце для охорони, роз'єми для комп'ютерів і відеоспостереження.

У будиночку, що нагадує лазню, на території двору, також знайшли таємний лаз, звідки потрапляєш до колодязя глибиною в кілька бетонних кілець, на дні якого піч, що за розмірами підходить під людське тіло.

Що цікаво, російській владі про цю в'язниці, судячи з усього, стало відомо щонайменше рік тому. Так, сусіди розповіли журналістам, що тоді в будинку працював Слідчий комітет і були зроблені фотографії казематів у початковому стані – сталеві двері, на них номери та закриті на клямку "годівниці". У камерах – відеоспостереження.

Як з'ясували журналісти, першим власником нерухомості був співробітник УФСІН, який пішов у відставку ще у 2004 році, а після нього петербуржець з вірменським прізвищем Мкртичан, яке він офіційно змінив згодом на Ескобар.