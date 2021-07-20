Нові професії та умови роботи: як і чому зміниться ринок праці
В Україні вже через 10 років може з'явиться ціла низка нових професій. Робочий день зміниться, популярними стануть віддалена робота і "вільне" робоче місце. Матимуть попит тільки ті співробітники, які зможуть навчитися нових навичок і технологій, повідомляє Обозреватель.
Як і чому зміниться ринок праці в Україні?
Частина професій зміниться, а більшість зникне
Інформаційні технології проникнуть в усі сфери життя, а нові потрібні навички поєднуватимуть технології та креатив. Крім того, дедалі більше цінуватимуться ті, хто володіє "м'якими навичками" (ефективна взаємодія в команді).
Хто може втратити роботу:
- усі, хто виконує рутинні і монотонні завдання, низькокваліфіковані працівники (вантажники, фасувальники тощо);
На кого буде високий попит:
- на тих, хто займається креативом, пов'язаний зі спілкуванням з людьми.
Працівники диктуватимуть умови роботодавцю
В Україні через старіння населення та міграцію кваліфікованих працівників за кордон дефіцит на ринку праці загостриться.
"Це призведе до нестачі кваліфікованих працівників, у яких з'явиться можливість диктувати умови праці роботодавцю", – йдеться в дослідженні.
Все це призведе до нової культури: роботодавці будуть змушені створювати лояльніші умови, горизонтальні системи управління, за яких відповідальність рівномірно розділяється і немає чітких завдань і керівника над кожним виконавцем.
Гнучкий робочий графік
Усі названі вище процеси призведуть до змін графіка роботи. Експерти сходяться на думці, що популярними будуть гнучкий робочий день і віддалена праця. Разом з тим з'являться й нові завдання: як створити командний дух, правильно організувати працю й контролювати ефективність.
"У 2030 році на ринку праці, ймовірно, будуть спостерігатися дисбаланси, пов'язані з невідповідністю потреб ринку в окремих спеціальностях і прагнень сучасної молоді вибирати престижні й модні професії", – йдеться в звіті.
Нові правила в офісах
Вільний робочий стіл. За кожним співробітником не буде закріпленого робочого місця: хто перший прийшов, той і зайняв. Це стане результатом зокрема і збільшення кількості дистанційників.
Можливість ходити на роботу з дітьми. Новий тренд: інклюзивність. Робочі місця стануть адаптованими для українців з інвалідністю та батьків, які зможуть приходити на роботу разом зі своїми дітьми.
Загалом же головна навичка майбутнього – бажання й здатність до розвитку та навчання. Стрімкий розвиток технологій не залишає інших шансів: ті українці, які хочуть мати попит через 10 років, уже зараз повинні інвестувати свій час у вивчення нових технологій і власних здібностей. І корисним може виявитися не стільки знання програмування і нових технічних можливостей, як навички правильної та комфортної комунікації з людьми.