Нові професії та умови роботи: як і чому зміниться ринок праці

В Україні вже через 10 років може з'явиться ціла низка нових професій. Робочий день зміниться, популярними стануть віддалена робота і "вільне" робоче місце. Матимуть попит тільки ті співробітники, які зможуть навчитися нових навичок і технологій, повідомляє Обозреватель.

Як і чому зміниться ринок праці в Україні?

Частина професій зміниться, а більшість зникне

Інформаційні технології проникнуть в усі сфери життя, а нові потрібні навички поєднуватимуть технології та креатив. Крім того, дедалі більше цінуватимуться ті, хто володіє "м'якими навичками" (ефективна взаємодія в команді).

Хто може втратити роботу:

усі, хто виконує рутинні і монотонні завдання, низькокваліфіковані працівники (вантажники, фасувальники тощо);

На кого буде високий попит:

на тих, хто займається креативом, пов'язаний зі спілкуванням з людьми.

Працівники диктуватимуть умови роботодавцю

В Україні через старіння населення та міграцію кваліфікованих працівників за кордон дефіцит на ринку праці загостриться.

"Це призведе до нестачі кваліфікованих працівників, у яких з'явиться можливість диктувати умови праці роботодавцю" , – йдеться в дослідженні.

Все це призведе до нової культури: роботодавці будуть змушені створювати лояльніші умови, горизонтальні системи управління, за яких відповідальність рівномірно розділяється і немає чітких завдань і керівника над кожним виконавцем.

Як зміняться навички. Джерело: Дослідження Центру "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності"

Гнучкий робочий графік

Усі названі вище процеси призведуть до змін графіка роботи. Експерти сходяться на думці, що популярними будуть гнучкий робочий день і віддалена праця. Разом з тим з'являться й нові завдання: як створити командний дух, правильно організувати працю й контролювати ефективність.

"У 2030 році на ринку праці, ймовірно, будуть спостерігатися дисбаланси, пов'язані з невідповідністю потреб ринку в окремих спеціальностях і прагнень сучасної молоді вибирати престижні й модні професії" , – йдеться в звіті.

Нові правила в офісах

Вільний робочий стіл. За кожним співробітником не буде закріпленого робочого місця: хто перший прийшов, той і зайняв. Це стане результатом зокрема і збільшення кількості дистанційників.

Можливість ходити на роботу з дітьми. Новий тренд: інклюзивність. Робочі місця стануть адаптованими для українців з інвалідністю та батьків, які зможуть приходити на роботу разом зі своїми дітьми.

Загалом же головна навичка майбутнього – бажання й здатність до розвитку та навчання. Стрімкий розвиток технологій не залишає інших шансів: ті українці, які хочуть мати попит через 10 років, уже зараз повинні інвестувати свій час у вивчення нових технологій і власних здібностей. І корисним може виявитися не стільки знання програмування і нових технічних можливостей, як навички правильної та комфортної комунікації з людьми.