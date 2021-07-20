Французька компанія продала перше штучне серце

Штучне серце, створене французькою компанією Carmat, було імплантовано пацієнтові в Італії в очікуванні донорського органу. Для цієї операції компанія вперше продала розроблене нею штучне серце під брендом «Есон» (Aeson), повідомляє Радіо Свобода.

Про цю подію офіційно оголошено 19 липня, після чого акції Carmat на фондовому ринку стрімко подорожчали. Операція з пересадки штучного серця була зроблена в Неаполі.

Як повідомляє Міжнародне французьке радіо, продаж протезу Aeson був дозволений у Європі з грудня 2020 року. Зроблена операція, як заявляє пресслужба Carmat, знаменує собою перший продаж штучного серця з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

Агентство France-Presse повідомило, що дотепер жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями. Вартість операції (150 тисяч євро) була оплачена регіональною системою охорони здоров’я.

Штучне серце Aeson створене для пацієнтів, які мають термінальну бівентрикулярну серцеву недостатність. Воно може працювати кілька місяців в очікуванні трансплантації живого органу.