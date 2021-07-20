На Буковині чоловік підпалив будинок з племінницею

У селі Клішківці Чернівецької області чоловік облив бензином та підпалив будинок, в якому знаходилися його сестра і маленька племінниця, повідомляє Кореспондент.

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"18 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 28-річної мешканки села Клішківці про те, що її рідний брат навмисне підпалив приміщення, в якому знаходилася її 4-річна донька" , - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Чернівецькій області.

Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік прийшов у будинок своєї сестри. Між ними виникла суперечка на ґрунті спадщини після смерті їх батька.

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В ході конфлікту чоловік схопив ємність з невідомою речовиною і погрожував підпалити будинок. Сестра спробувала перешкодити йому, але брат кілька разів ударив її каністрою.

Жінка вибігла на вулицю, щоб викликати відповідні служби. Коли вона повернулася до будинку, то побачила, що брат облив приміщення невідомою речовиною і підпалив.

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Жінка схопила дитину і вибігла з нею у двір. Вона отримала незначні опіки тіла, від госпіталізації відмовилася.

Поліцейські з'ясували, що після підпалу, чоловік пішов до свого дому, який знаходиться по сусідству, і закрився там.

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Спецпризначенці затримали його, чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. З місця події вилучили речові докази. Триває досудове розслідування.