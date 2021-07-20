Робота майбутнього: які професії з'являться до 2030 року

В Україні, як і в усьому світі, до 2030 року з'явиться як мінімум десяток нових спеціальностей. Серед них: пілоти космічних суден, дизайнери сміття і менеджери з етичних джерел, повідомляє Обозреватель.

Такі дані озвучено в дослідженні Центру "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" спільно з Career Hub.

Космічний пілот

У майбутньому управління космічними апаратами може стати такою ж професією, як і пілот пасажирського літака.

Менеджер з етичних джерел

Спеціаліст, який буде відповідати за те, щоб усі постачальники відповідали етичним стандартам, а також стежити за виробництвом у власній компанії.

Компаньйон для літніх

Той, хто буде допомагати літнім людям в повсякденних справах і з прогулянками, і володіти такими рисами, як терплячість, емпатія і гострі навички спостереження для моніторингу емоційних проблем.

Консультант по цифровій реабілітації

Це фахівець, який володіє навичками психології та IT. Його завданням стане скорочення кількість часу, які його клієнти проводять в мережі і з гаджетами.

Менеджер з подорожей у віртуальній реальності

Його завдання – разом з художниками і програмістами формувати віртуальну реальність для подорожей. Такий фахівець повинен володіти навичками дизайну та програмування.

Виробників частин тіла

Технолог, який буде створювати справжні частини тіла для спортсменів і солдатів. Серед необхідних навичок: знання з медицини, інженерії та ІТ.

Крім того, можуть з'явиться лікарі, які будуть допомагати збільшувати пам'ять, радники з цифрових валют, а також дизайнери сміття, які будуть створювати нові методи екологічної переробки та утилізації.