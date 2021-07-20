20 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

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Пам'ятні дати 20 липня, річниці та події

У 1534 році у Великій Британії було засновано перше у світі видавництво.

У 1877 році у Франції був винайдений праксіноскоп (попередник кінопроектора) і створений перший у світі мультфільм.

У 1917 році була зареєстрована компанія "Bayerische Motorenwerke" або BMW, яка об'єднала "Rapp Motoren-werke" і "Gustav Otto Flugmaschinenfabrik". Спочатку BMW випускала авіаційні мотори. Тому емблема компанії - обертовий гвинт літака.

У 1936 році Конвенція, підписана в Монтре, віддала під юрисдикцію Туреччини протоки Дарданелли і Босфор.

У 1940 році американський музичний журнал "Billboard" опублікував перший список найпопулярніших пісень.

У 1960 році вперше в історії главою уряду була обрана жінка: прем'єр-міністром Шрі-Ланки стала Сірімаво Бандаранаїке.

У цей день в 1969 році американський "Аполлон-11" здійснив першу в історії пілотовану посадку на Місяць. Модуль прилунився до Моря Спокою о 20 годині 17 хвилин за Гринвічем.

У 2005 році в Канаді на загальнонаціональному рівні набув чинності закон про одностатеві шлюби.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 липня вшановує пам'ять преподобної Євфросинії, в миру Євдокії, або Авдотьї. Вважалося, що дубові віники, виготовлені в цей день для лазні, мають особливу цілющу силу. 20 липня можна посидіти під дубом і сили відновляться. Якщо обкурити будинок димом дубового листя - в ньому не буде пожежі.

Що сьогодні не можна робити

Не варто сьогодні засмучуватися з будь-якого приводу - день для веселощів.

Прикмети на 20 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Йде дощ - сіно буде зіпсованим;

Дощ почався з ранку - він буде йти ще 7 тижнів.

Іменини 20 липня

Іменини у Германа, Сергія, Євдокії, Євфросинії, Фоми і Павла.