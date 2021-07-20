Визначені групи товарів, що найбільш подорожчали в світі

Інфляція стрімко захоплює глобальну економіку, повідомляє Известия.

Рекорди дорожнечі побила кава. Ціни на зерна на американських біржах за останні місяці підскочили на 18 відсотків, в Лондоні сорт робуста подорожчав до 1750 доларів за тонну. В обох випадках мова йде про багаторічні максимуми. Причиною подорожчання стала сильна засуха в Бразилії, зниження числа відвідувачів кав'ярень через коронавірус, а також логістичні проблеми в Колумбії та В'єтнамі.

Також загальносвітовою проблемою стало зростання цін на бензин. У США й інших не регулюючих ціни країнах подорожчання пов'язане із загальним зростанням вартості нафти.

Ще однією глобальною проблемою стали ціни на комп'ютерну техніку. Тут роль зіграли кілька факторів, від зупинки заводів з виробництва напівпровідників і зростання попиту на пристрої. Крім техніки, дефіцит електроніки вдарив і по інших галузях, включаючи автомобілебудування.

Крім того, відбулося вибухове подорожчання будматеріалів. Воно пов'язане з антикризовими програмами в безлічі країн, для реалізації яких потрібна кількість металу, бетону і дерева, яка явно перевищує можливості постачальників.