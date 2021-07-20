На хабарі погорів офіцер ЗСУ за послуги зі звільнення від служби

Правоохоронці затримали на хабарі командира взводу однієї з військових частин, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону старший лейтенант отримав 1800 доларів хабаря за вплив на прийняття посадовими особами Мукачівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішення щодо сприяння громадянину у непризиві на строкову військову службу.

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Нині вирішується питання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу. Йому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).