На Закарпатті впіймали чоловіка, який пограбував обмінник на півмільйона грн

На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який вкрав з пункту обміну валют понад півмільйона гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про це поінформував Департамент комунікації Національної поліції. У поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Берегово по вулиці Мукачівській невідомий обікрав пункт обміну валют. Поліцейські встановили, що в обмінник проник чоловік і викрав з сейфу майже 600 тис. гривень готівки.

npu.gov.ua

Поліцейські провели оперативну роботу і встановили, що до злочину причетний 27-річний чоловік, який приїхав із сусіднього Мукачівського району. Відомо, що фігурант ретельно готувався до крадіжки: протягом тривалого часу стежив за графіком роботи та маршрутом руху касира обмінного пункту, вибрав зручний час, коли той покинув обмінник, і за лічені хвилини проник всередину. Місце злочину з викраденою готівкою фігурант покинув на автомобілі марки "ВАЗ-2101".

npu.gov.ua

За місцем проживання підозрюваного поліцейські вже провели санкціонований судом обшук. В ході слідчої дії в одній з кімнат під ліжком поліцейські виявили грошові кошти в іноземній валюті у сумі 5600 доларів, відмички для замків та одяг, в якому зловмисник, ймовірно, скоїв злочин і в якому зафіксований камерами спостереження.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.