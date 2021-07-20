Курс валют НБУ на 20 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 19 липня, впав на 2 коп до 27.21 за 1 долар.

Євро подешевшав на 11 коп до 32.03 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп до 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 37.30 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 29.56 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 6.98 за 1 польський злотий.