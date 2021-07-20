Курс валют НБУ на 20 липня

Курс валют НБУ на 20 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 19 липня, впав на 2 коп до 27.21 за 1 долар.

Євро подешевшав на 11 коп до 32.03 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп до 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 37.30 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 29.56 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 6.98 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.213 200 --0.017
EUR євро 32.031 300 --0.11
RUB рубль 0.364 040 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 37.297 100 --0.349
CHF Швейцарський франк 29.561 900 --0.057
PLN польський злотий 6.978 500 --0.032
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