Курс валют НБУ на 20 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 19 липня, впав на 2 коп до 27.21 за 1 долар.
Євро подешевшав на 11 коп до 32.03 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 3 коп до 3.64 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 37.30 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 29.56 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 6.98 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.213 200
|EUR
|євро
|32.031 300
|RUB
|рубль
|0.364 040
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.297 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.561 900
|PLN
|польський злотий
|6.978 500