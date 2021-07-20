У США вибухнув житловий будинок: є постраждалі

У понеділок, 19 липня, в американському штаті Техас, місто Плано, стався потужний вибух в житловому будинку. В результаті події постраждали шестеро людей, повідомляє Обозреватель.

Вибух зруйнував один будинок і пошкодив два інших, що стояли по сусідству. Місцеві ЗМІ показали кадри НП з вертольоту, де видно уламки будівлі, розкидані по околицях .

Всі шість поранених були доставлені в лікарню, троє з них – діти. Відомо, що одна людина перебувала усередині будинку, що вибухнув, інші п'ятеро – по сусідству.

Вік постраждалих невідомий також як і причина вибуху. На місці події працювали поліцейські, співробітники пожежної охорони, а також слідчі з газової компанії, які встановлять обставини НП.