Смартфони істотно подорожчали, покупці почали економити

В Україні за останній рік середня ціна смартфонів збільшилася приблизно на 10-20%. Про це розповіли представники рітейлерів і стільникових операторів. Вони пояснили цю тенденцію як глобальною проблемою - дефіцитом комплектуючих, так і змінами уподобань українців, повідомляє UBR.

Редакція UBR.ua задала учасникам ринку ряд питань про зміни в індустрії мобільних телефонів за останні півроку-рік:

Як змінилася середня вартість смартфонів, проданих для вашого підприємства? Наскільки сильно вплинув на український ринок смартфонів дефіцит комплектуючих? Як змінилися уподобання покупців смартфонів? Які моделі, бренди, специфікації/характеристики користувалися найбільшою популярністю?

Vodafone

У другому за величиною стільниковому операторові України відзначили, що карантинні обмеження суттєво змінили ринок мобільних телефонів.

У 2020 році Vodafone Retail сфокусувався на продажах через інтернет-магазин: розширив асортимент, удосконалив роботу з сервісами доставки, оптимізував ряд внутрішніх бізнес-процесів. Тобто "приділив максимум уваги поліпшенню клієнтського досвіду при користуванні інтернет-магазином". Як результат - частка онлайн-покупок за рік виросла до 20%.

У 2020 році зростання онлайн-продажів спостерігалося не тільки в містах-мільйонниках, але і в невеликих населених пунктах. Це в компанії пояснили "стрімким розширенням географії 4G по всій Україні".

При виборі смартфона в мережі Vodafone Retail українці звертали увагу на такі фактори:

Великий екран. За два роки частка смартфонів з екраном шість і більше дюймів зросла з 13% до 81%. Операційна система. Тут як і раніше лідирує Android в співвідношенні 98% до 2%. Зростання покупок смартфонів з iOS до 5% спостерігається напередодні Нового року і в період виходу нових моделей iPhone від Apple. Ємність батареї. Зростання споживання мобільного трафіку відбивається на популярності смартфонів з акумуляторами від 4000 до 5000 mAh. У 2018-му вони займали 12%, в 2019-му - вже 42%, в 2020-м - 74,2%. Біометрія. Наявність технології розпізнавання відбитків пальців в нових телефонах зросла з 59% до 79,8% за 2018-2020 рр. Якість камери. У 2020 році понад 60% покупців було досить 12-18 Мп в камері смартфона. Решта 40% прагнуть до постійного поліпшення якості мобільного фотографії. Сегмент смартфонів з камерами 24-30 Мп демонструє падіння з 17% на початку 2020 р до 5,6% до кінця року, зате сегмент від 30 Мп зростає з 22% до 24,7% протягом 2020 р. Наявність NFC. Інтерес до NFC-технології досить повільно ріс в 2018-2019 роках і в цілому збільшився на 6%. Пік зростання, + 10%, в 2020 році припав на перший локдаун, а після нього попит на NFC знову впав на 12%. Підтримка 4G. 98% смартфонів, проданих в мережі Vodafone в 2020 році, підтримують роботу в мережах 4G-мережі. Dual Sim. Відсоток пристроїв, що підтримують дві SIM-карти, знижується - з 99,6% в 2019 році до 75%. Колір корпусу. Якщо раніше 70% покупців з року в рік вибирали темні кольори смартфонів - чорний і синій, то в 2020 році вибір почав дещо зміщуватися в бік кольорових смартфонів.

Топ-5 брендів за кількістю проданих смартфонів в мережі Vodafone Retail в 2020 році:

Samsung - 36%; Xiaomi - 30%; Tecno - 15%; Nokia - 10%; Huawei - 3%;

Лідером з продажу серед брендів смартфонів в магазинах Vodafone є Samsung - його вибирають практично по всій Україні, крім кількох областей. У Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях в 2020 році частіше вибирали Xiaomi.

Моделі Tecno і Nokia вийшли в топ в 2020 році завдяки популярній пропозиції, яку може надати покупцеві тільки операторська мережа - "Смартфон плюс зв'язок в подарунок".

У Vodafone відзначили зміну гендерного співвідношення покупців.

"Вперше жінки стали купувати стільки ж мобільної техніки, як і чоловіки. Раніше це співвідношення зберігалося на рівні 40:60 протягом тривалого часу", - підкреслили в компанії.

Крім цього, простежуються зміни і в вікових категоріях. У 2021 року молодь (18-25 роки) стала купувати в два рази більше, переважно - онлайн. Кількість покупок, які здійснюють люди у віці 55-65 років, зросла на 11%.

Примітно, що збільшилося і наповнення купівельного "кошика".

"Якщо раніше в ньому найчастіше виявлявся один товар за одну покупку, то сьогодні типовий покупець в середньому за одну покупку вибирає до трьох одиниць гаджетів і аксесуарів", - констатували в Vodafone Retail.

lifecell

Середня вартість реалізованих компанією телефонів в період літо 2020 року - літо 2021-го збільшилася в середньому на 58 грн. А за останнє півріччя цей показник виріс на 76 грн, констатували в третьому за величиною мобільному операторі України.

Зміну вартості там зв'язали з систематичним закриттям на карантин фабрик-виробників пристроїв в Китаї і Індії.

"Саме там знаходяться найбільші потужності і собівартість утримання заводів під час карантинного простою лягла в ціну нових пристроїв. Тому виробництво одного телефону в карантин і після карантину істотно змінилося в собівартості", - констатували в lifecell.

Аналітики компанії зазначили, що переваги українських споживачів змістилися з А-брендів в сторону B-брендів, крім продуктів Apple.

"Так, наприклад, покупець з бюджетом в 5-6 тис. грн уже дивиться не в сторону Sumsung, а в бік Xiaomi або Realme", - розповіли в lifecell.

Найбільшим попитом серед телефонів за останні півроку-рік в компанії назвали телефони Xiaomi Redmi (Note-лінійка), Samsung Galaxy (M-лінійка), Poco (М-лінійка), realme C11. При цьому для всіх покупців краща мінімальна конфігурація оперативної і вбудованої пам'яті - 4/64 Гб.

На момент публікації статті "Київстар" не надав відповіді на питання редакції.

"Фокстрот"

У першому півріччі 2021-го середня вартість смартфонів зросла більш ніж на 20% в порівнянні з минулим роком. Про це заявив начальник відділу комп'ютерної техніки та мобільних пристроїв мережі "Фокстрот" Сергій Тесленко.

Він назвав кілька основних причин. По-перше, основними факторами, які викликали зростання собівартості і, відповідно, ціни, стали об'єктивні причини. Це - поліпшення технічних характеристик в нових модельних рядах. Наприклад, збільшення середнього розміру екранів і обсягу пам'яті, поліпшення якості камер і т.п.

По-друге - дефіцит комплектуючих, зокрема процесорів. По-третє, важливим фактором є, як не дивно, зростання попиту на преміальні продукти від виробників-лідерів даного сегмента.

Відповідно, в "Фокстроті" за останній рік спостерігали зміни в перевагах покупців:

втричі зріс попит на смартфони з дисплеями більше 6,5 дюймів;

значне зростання продажів смартфонів з підтримкою eSim;

зростання продажів смартфонів з роздільною здатністю камер більше 64 Мп і їх оптичною стабілізацією.

"Разом з тим, "велика трійка" гравців з минулого року не змінилася. Це - Samsung, Xiaomi і Apple, які продовжують домінування і не втрачають позицій в порівнянні з попереднім періодом", -розповів Сергій Тесленко.

Moyo

У Moyo середня ціна смартфонів зросла орієнтовно на 10-15%, розповів глава прес-служби компанії Катерина Веремєєва. Вона відзначила зростання вартості комплектуючих і логістики на світовому ринку. За її словами, в Україні "ціни тримаються на досить хорошому рівні - виросли, але несуттєво".

Уподобання українців "змінюються з виходом нових лінійок", констатувала Катерина Веремєєва. "Люди активно реагують на новинки і, відповідно, готові їх купувати", - повідомила вона.

Але в цілому лідери ринку в Україні залишаються незмінними.

У Мережі Moyo це: Samsung, Apple, Tecno, Alcatel. Крім того, нещодавно в продажу з'явився OnePlus - він "зацікавив любителів техніки і вже показує хороші результати з продажу" .

"Цитрус"

Середній чек за першу половину 2021 року зріс на 8%.

"Це пов'язано з виходом нових і більш дорогих смартфонів Samsung серії S21", - заявили в компанії, відзначивши, що на початку року був дефіцит в смартфонах Xiaomi, а в середині півріччя були перебої з Samsung.

Це стало наслідком дефіциту комплектуючих на глобальному рівні.

"Однак ми вважаємо, що до кінця року ситуація повинна стабілізуватися", - сподіваються в "Цитрусі".

У компанії назвали себе "лідером з продажу офіційної техніки Apple в Україні". Тому і фаворитами серед клієнтів цього ритейлера "в кількості і вартості" є смартфони iPhone лінійок 12 і 11. Наступними за попитом у вартості є смартфони від Samsung. Серед них покупці воліють дорогі продукти з нової лінійки - S21 Ultra. На третьому місці - Xiaomi 9-ї серії.