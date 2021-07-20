Новинського занесли в базу "Миротворця"

Народного депутата Вадима Новинського занесли до чорного списку сайту Миротворець як «агента впливу Російської православної церкви (РПЦ) в Україні».

Сайт звинуватив Новинського в «керівництві та фінансуванні діяльності, спрямованої на розпалювання міжконфесійної ворожнечі».