Новинського занесли в базу "Миротворця"
Народного депутата Вадима Новинського занесли до чорного списку сайту Миротворець як «агента впливу Російської православної церкви (РПЦ) в Україні».
Сайт звинуватив Новинського в «керівництві та фінансуванні діяльності, спрямованої на розпалювання міжконфесійної ворожнечі».
«Новинський звинувачується в розповсюдженні кремлівської пропаганди у вигляді т. Зв. "Русского мира" від імені РПЦ в Україні. Крім того, він є противником незалежності українського православ'я від РПЦ країни-агресора », - йдеться в повідомленні на миротворців.