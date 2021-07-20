Джонсона звинуватили в недбалості при боротьбі з COVID-19

Колишній радник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що глава уряду восени 2020 роки не хотів посилювати карантин, вважаючи, що від коронавірусу COVID-19 «вмирають, по суті, люди старше 80», повідомляє Новое время.

Як передає ВВС, Джонсон також говорив, що більше не вірить в «приголомшливі дані від Національної служби здоров'я». Глава уряду хотів, щоб «коронавірус просто пройшовся по країні».

Каммінгс повідомив також, що після початку пандемії коронавируса взимку 2020 року Джонсон хотів продовжувати свої щотижневі зустрічі з королевою Єлизаветою II і їздив в гості до батьків під час локдауна.

У відповідь, в прес-службі глави уряду підкреслили, що Борис Джонсон робив всі необхідні кроки для боротьби з епідемією.

Газета Daily Mail в квітні повідомила, що Джонсон після наради з міністрами в жовтні 2020 року, на якому обговорювалося введення третього локдауна, заявив: «Більше ніяких чортових локдаунов - нехай краще росте гора трупів».