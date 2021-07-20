Франція заявила про початок четвертої хвилі пандемії

Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь заявив, що у Франції почалася четверта хвиля епідемії коронавірусу COVID-19, повідомляє Новое время.

Про це інформує французьке Francetvinfo.

«Динаміка епідемії надзвичайно інтенсивна, ми спостерігаємо більш швидку хвилю, більш крутий ухил, ніж всі попередні» , - заявив міністр.

За останній тиждень кількість нових хворих збільшилася в декілька разів. У більшості випадків йдеться про штам Дельта.