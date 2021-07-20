Е-резиденти: в Мінцифри прокоментували скандальний досвід Естонії

В Україні е-резиденти не зможуть використовувати свій статус у злочинних цілях, як це часто відбувалося в Естонії. Про це заявив Ярослав Поляхович, керівник проєкту "е-резидентство" Міністерства цифрової трансформації, повідомляє UBR.

Нагадаємо, Верховна Рада минулого тижня прийняла в першому читанні законопроєкт про "електронних резидентів". Очікується, що до кінця 2022 року не менше 3 тис. зарубіжних підприємців скористаються новим механізмом і відкриють свій бізнес в Україні.

Опитані експерти відзначили, що український проєкт закону про "е-резидентів" повторює естонський. Водночас у 2019 році в Естонії стався гучний скандал, пов'язаний з відмиванням грошей. Ця програма потенційно пропонувала можливості для отримання незаконних доходів.

"Досвід Естонії почався у 2014 році, коли технології вже були на потрібному рівні, а фінансова система не була готова до такого прориву. Ми врахували цей досвід. У минулому році був прийнятий закон, згідно з яким з'явилася можливість використовувати нові технології, а також підвищити безпеку в використанні таких технологій ", - підкреслив Ярослав Поляхович.

За його словами, "основна частина функцій щодо запобігання відмивання грошей лежить на самих банках". У їх структурах є "цілі підрозділи, які займаються моніторингом та безпекою".