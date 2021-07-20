Три поради, як перестати сваритися з коханою людиною

Потрібно дивитися на кілька кроків назад, щоб зрозуміти, для чого ви сваритеся. Якщо ви намагаєтеся щось довести своїй другій половинці – значить вам не вистачає визнання і поваги, повідомляє Сегодня.

Психолог і коуч Олена Адамова дала поради, як розв'язувати питання в парі, щоб не доводити сварки до великих скандалів.

Психолог висловилася стосовно сварок в парі так: " Я противник думки, що у сварці народжується істина, адже в більшості випадків у сварці народжується скандал. Потрібно дивитися на кілька кроків назад, щоб зрозуміти, для чого ви сваритеся. Якщо ви намагаєтеся щось довести своїй другій половинці, це означає, що вам не вистачає визнання, поваги й захоплення".

Як перестати сваритися з коханою людиною: три поради

1. Психологічні погладжування

Це означає – хвалити другу половинку за те, що вона робить правильно.

2. Перенести акценти зі сварки на любов

Запитайте себе і партнера: "Що можна зробити, щоб ти був щасливий?" Спробуйте відчути інтерес партнера в конфлікті замість того, щоб доводити свою правоту.

3. Зробити свій вибір

Слід зрозуміти, якою ви хочете бути: правою чи щасливою? Дізнайтеся, яка причина такої поведінки партнера, і вирішіть цю проблему.

Психолог радить навчитися робити акцент на задоволенні у стосунках, на радості та комунікації, а не на тому, щоб довести партнеру, що він не правий.