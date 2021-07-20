Повня 24 липня: астролог розповіла, як досягти успіху в цей період

Повня настає у Водолії 24 липня о 05:37 за київським часом. Ця повня має величезний вплив на майбутнє, вона є однією з чотирьох ключових повеней року, тобто це ті, які відбуваються в фіксованих знаках Зодіаку (в Тельці, Леві, Скорпіоні й Водолії), повідомляє УНИАН.

Повня у Водолії буває 1 раз на рік, допомагає людям позбутися від внутрішніх блоків, суперечність і знайти свободу.

Дні поблизу повного місяця-це час максимальної психічної активності людини. Для духовних справ-час максимально сприятливо - воно сприяє усвідомленню глибинної суті речей. У повню життєво важливо тримати баланс і зберігати рівновагу.

Повня 24 липня вимагає певної реорганізації поведінки, внесення невеликих змін, що призводять до серйозних наслідків. Якщо це вдається, то людина отримує новий стимул для розвитку своїх здібностей. Долаючи всі труднощі через зміни в своїй свідомості, особистість приходить до доленосних змін в житті.

Найближчі два тижні після повного місяця, ми будемо під впливом енергії знака Водолій, тому, що притягнути гармонію в своє життя, будьте оригінальні, проявляйте свою індивідуальність, спілкуйтеся, зустрічайтеся з друзями та однодумцями. І, звичайно ж, отримуйте нові знання, освоюйте інтернет-простір, проявляйте активність в соціальних мережах.

Місяць характеризує основні життєві потреби, інстинкти і емоції, які в день повного місяця значно посилюються. Це символ душі-найближче до Землі небесне тіло. Кожна людина зміни фаз Місяця відчуває на собі, відзначаючи зміни в самопочутті і настрої. Той факт, що сама місяць не випромінює, а світить лише відбитим світлом, акцентує відповідність місяця з темною стороною - де немає усвідомленості, але є підсвідомість.

Повня-момент, коли енергія росту змінюється енергією убування. До цього часу процеси, що почалися після молодика, досягають максимального розвитку. За принципом аналогії, повного місяця відповідають енергії Марса, тобто це величезна сила і ресурси. Планета активності, сили, войовничості – Марс сприяє підвищенню працездатності. В повний місяць цю енергію необхідно реалізувати в фізичних діях, направити в русло творення, інакше нереалізований потенціал може проявитися негативно у вигляді образ, примх, критики, претензій.

Повний місяць у Водолії об'єднує людей, очищає ментальну сферу. Однак, дає безпричинні різкі зміни настрою, партнери можуть поводитися непередбачувано по відношенню один до одного. Знак Водолія характеризує безперервні зміни та інновації, управляє спілкуванням і взаємодією людей в групах.

Намагайтеся не зачіпати політичні та фінансові теми в цей повний місяць, інакше конфлікти неминучі. Повний місяць 24 липня ідеально підходить для планування чогось нового, побудови планів на майбутнє, але починати краще в молодик 8 серпня або найближчий тиждень після нього.

Розв'язання фінансових питань краще не планувати і відкласти на кілька днів. Можуть відбуватися ситуації, які змушують щось змінювати у своєму житті, хоча спочатку все сприймається дуже напружено. Молодший управитель повного місяця у Водолії-Сатурн, в статусі управління, хоча і в напрузі з Ураном. Повний місяць 24 липня здатне зробити вирішальний вплив на долю. У минулому залишається застаріле, нездатне розвиватися, звільняючи місце для нового і перспективного.

Досить динамічна конфігурація візка, викликає потребу в колективній діяльності. Вчить взаємодіяти з іншими людьми і брати участь в груповій, партнерській роботі, активно проявляючи власні ініціативи і таланти.

Конфігурація аспектів персика, в яку входить Сонце, сприяє великим внутрішнім змінам. Якщо змін не відбувається, людину очікує повернення минулої ситуації, яка часто неприємна.

Для багатьох повня 24 липня 2021 виявиться поворотною точкою на життєвому шляху. Щоб конструктивно використовувати потенціал повного місяця у Водолії, необхідно, щоб людина з власної ініціативи почав діяти. Можливо, спочатку ситуація буде виглядати не дуже привабливою. Але якщо вас щось не влаштовує в житті, і ви зробите певні кроки, то зможете змінити життя і домогтися успіху, що перевершує всі очікування.