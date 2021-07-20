В Україні через негоду 75 населених пунктів залишилися без світла
Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 75 населених пунктів в чотирьох областях України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:00 20 липня о результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 75 населених пунктів у 4 областях (Київська - 38, Сумська - 27 Чернігівська - 6 і Житомирська - 4)", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.