Бізнес отримав право купувати валюту без зобов'язань
Сьогодні, 20 липня, набула чинності постанова Національного банку, яка дозволяє юридичним і фізичним особам-підприємцям купувати валюту без зобов'язань і підтверджуючих документів, повідомляє UBR.
Тепер бізнес може набувати до 100 тис. євро в еквіваленті в день без підстав.
У НБУ вважають, що ситуація в економіці і на фінансових ринках України стабілізувалася і дозволяє знімати деякі обмеження.
"Зняття вимоги на покупку валюти під зобов'язання є нашим пріоритетом в частині продовження валютної лібералізації ... Ми вирішили скасовувати цю вимогу поступово. Це дозволить оцінити вплив кожного такого кроку щодо лібералізації на стан ринку",- прокоментував заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
У Нацбанку прогнозують, що таке послаблення не вплине на функціонування валютного ринку України. Але воно розширить можливості бізнесу з управління ризиками і ліквідністю.
Наступні пом'якшення щодо купівлі валюти бізнесом будуть здійснюватися після аналізу поточної ситуації і за умови сприятливої ситуації.