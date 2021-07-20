Бізнес отримав право купувати валюту без зобов'язань

Сьогодні, 20 липня, набула чинності постанова Національного банку, яка дозволяє юридичним і фізичним особам-підприємцям купувати валюту без зобов'язань і підтверджуючих документів, повідомляє UBR.

Тепер бізнес може набувати до 100 тис. євро в еквіваленті в день без підстав.

У НБУ вважають, що ситуація в економіці і на фінансових ринках України стабілізувалася і дозволяє знімати деякі обмеження.

"Зняття вимоги на покупку валюти під зобов'язання є нашим пріоритетом в частині продовження валютної лібералізації ... Ми вирішили скасовувати цю вимогу поступово. Це дозволить оцінити вплив кожного такого кроку щодо лібералізації на стан ринку", - прокоментував заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

У Нацбанку прогнозують, що таке послаблення не вплине на функціонування валютного ринку України. Але воно розширить можливості бізнесу з управління ризиками і ліквідністю.

Наступні пом'якшення щодо купівлі валюти бізнесом будуть здійснюватися після аналізу поточної ситуації і за умови сприятливої ситуації.