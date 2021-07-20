Київ готується до нової хвилі коронавируса: чого чекати

У Києві почали готуватися до нової хвилі коронавірусної хвороби. Міська влада відзвітувала, що вже займається питанням введення електронних перепусток в громадський транспорт і готується збільшувати кількість ліжок у лікарнях, повідомляє Обозреватель.

Орієнтовно, зростання захворюваності почнеться в кінці серпня, так що у влади є лише місяць для підготовки до нової хвилі коронавірусу.

Нової хвилі коронавірусу не уникнути

У столиці 18 липня зафіксували 83 нових випадки коронавірусу, це найбільший показник в Україні. В останні тижні статистика все ж трохи гірше, ніж, наприклад, в червні. До того ж зараз нестабільна ситуація в світі - поширюється новий небезпечний штам Дельта, який також виявлений в Києві та інших регіонах України.

Лікарі та експерти в один голос заявляють: нова хвиля коронавірусу неминуча. Тут є кілька чинників, головний - сезонні міграції людей. Тисячі людей повернуться з відпусток, курортів і спілкуватимуться з колегами, знайомими. Отже, ймовірність зараження дуже висока.

Голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська зазначила, що попри істотне зниження кількості захворюваності COVID-19, яке спостерігалося в травні-липні, говорити про те, що пандемія припинилася, не варто.

"Треба чітко усвідомлювати - пандемія не закінчилася! На початку вересня нас чекає нове зростання захворюваності коронавірусом. Основні фактори це - сезонні міграції людей і характерне для осені зростання захворюваності на сезонні респіраторні захворювання. Тому треба готуватися вже зараз. Серйозну небезпеку представляє новий штам Дельта, який вже зафіксовано в Україні" , - розповіла Мухарська.

Водночас вона підкреслила, що якщо нова хвиля протікатиме як і попередня, то лікарі зможуть протистояти поширенню хвороби. Однак невідомо, як буде розгортатися ситуація, якщо місто накриють нові штами небезпечного вірусу.

Як готуються в Києві?

У Київській міській державній адміністрації вже заявили, що готуються до можливого загострення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби. Вже розроблено низку заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків від збільшення рівня захворюваності.

Місця в лікарнях. З огляду на можливе зростання кількості хворих, в місті планують виділити більше ліжко-місць в столичних лікарнях для пацієнтів з коронавірусом або з підозрою на цю хворобу.

"Керівники лікарень, включених до другої хвилі госпітальних баз прийняття хворих COVID-19, повинні підготувати медичні установи для хворих. Зокрема, забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту" , - розповіли в прес-службі КМДА.

Транспортні обмеження. У разі загострення ситуації міська влада направлять звернення до керівників підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури всіх форм власності щодо направлення в КМДА списків працівників, які потребують спецперепусток на проїзд в громадському транспорті в разі введення посиленого карантину.

Варто зауважити, що при різкому збільшенні кількості захворювань і госпіталізацій в місті планують ввести електронні перепустки, щоб ними могли скористатися тільки городяни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

"Надходило чимало скарг, що пропуску підробляють або продають. Ми постійно стежили за ситуацією і вирішили, що такий варіант оптимальний" , - розповіли джерела в КМДА.

Як йде вакцинація?

Саме в Києві найбільша кількість вакцинованих громадян проти COVID-19 в Україні - 597 890 щеплень (20,15% від усього населення міста. - ред.). Першу дозу вакцини вже отримали 399 333 особи, а другу - 198 557.

Зокрема, за останній тиждень вакциновано 113 160 осіб.

Крім того, за словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, місто працює над тим, щоб до початку навчального року вакцинувати максимальну кількість працівників навчальних закладів і захистити їх від важкого перебігу хвороби.