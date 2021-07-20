Повені в Європі: кількість жертв зростає

Через повені в Європі загинуло 200 осіб, більше 700 отримали травми різного ступеня тяжкості. Також відомо, що рятувальники досі розшукують десятки людей, повідомляє Слово і діло.

Дощі в західній Європі привели до того, що Німеччина зіткнулася з найбільшим стихійним лихом за останні десятиліття.

Офіційні особи країни підтвердили загибель щонайменше 117 осіб в Рейнланд-Пфальц, в результаті чого загальне число підтверджених загиблих склало 196 чоловік і ще 749 отримали поранення.

Ще 46 людей загинули в сусідньому штаті Північний Рейн-Вестфалія, двоє людей загинули в південному штаті Баварія, а 31 людина загинула в Бельгії.

Рятувальники досі розшукують тих, хто вижив. В даний час розшукується 170 осіб, які були оголошені зниклими без вісти в Рейнланд-Пфальц.

У сусідньому Північному Рейні-Вестфалії поліція Кельна заявила, що все ще розшукує щонайменше 150 осіб.