Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту "Україна - ЄС"
Президенти України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Грузії для участі в Батумський міжнародної конференції провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і обговорив ряд ініціатив щодо розвитку співробітництва між Україною та ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили підготовку саміту Україна - Європейський Союз, який запланований на жовтень цього року", - зазначено в повідомленні.
Також Зеленський запропонував розглянути ряд ініціатив для розвитку практичного співробітництва між державами Асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова - ред.) та ЄС, які повинні принести громадянам і представникам бізнесу. Зокрема, це стосується реалізації спільних інфраструктурних проєктів, взаємодії у сфері транспорту, енергетики, охорони здоров'я, безпеки та оборони, цифрового ринку і торгівлі.
Глава держави подякував президенту Європейської Ради за підтримку в проведенні першої зустрічі в форматі "ЄС + Асоційоване тріо" на найвищому рівні та за готовність сприяти подальшому зближенню асоційованих партнерів з Європейським Союзом.
"Дуже важливо, що ви були присутні на цій зустрічі. Наші народи заслуговують європейську перспективу, враховуючи, зокрема, те, що обсяг зобов'язань наших трьох держав по угодах про асоціацію можна порівняти із зобов'язаннями нинішніх країн - кандидатів на членство в ЄС", - зазначив президент України.