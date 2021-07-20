Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту "Україна - ЄС"

Президенти України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Грузії для участі в Батумський міжнародної конференції провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і обговорив ряд ініціатив щодо розвитку співробітництва між Україною та ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили підготовку саміту Україна - Європейський Союз, який запланований на жовтень цього року" , - зазначено в повідомленні.

Також Зеленський запропонував розглянути ряд ініціатив для розвитку практичного співробітництва між державами Асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова - ред.) та ЄС, які повинні принести громадянам і представникам бізнесу. Зокрема, це стосується реалізації спільних інфраструктурних проєктів, взаємодії у сфері транспорту, енергетики, охорони здоров'я, безпеки та оборони, цифрового ринку і торгівлі.

Глава держави подякував президенту Європейської Ради за підтримку в проведенні першої зустрічі в форматі "ЄС + Асоційоване тріо" на найвищому рівні та за готовність сприяти подальшому зближенню асоційованих партнерів з Європейським Союзом.