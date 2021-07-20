Відома американська співачка Холзі вперше стала мамою – на світ з'явився хлопчик. Його назвали Ендер Рідлі Айдин, повідомляє Обозреватель.

Знаменитість народила ще 14 липня, але радісною подією вирішила поділитися тільки зараз. Також вона показала перше фото з малюком. Відповідний знімок виконавиця розмістила на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадрі видно, як Холзі лежить у палаті, тримає на руках немовля і дивиться закоханими очима на свого коханого.

Холзі вперше стала мамою. Джерело: instagram.com/iamhalsey