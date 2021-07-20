Лише 190 COVID-лікарень відповідають вимогам НСЗУ - Ляшко

Серед 257 лікарень, які призначені для госпіталізації хворих коронавірусів українців, 190 повністю відповідають вимогам Національної служби здоров'я України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході наради в Офісі президента в понеділок.

Ляшко уточнив, що інша частина медзакладів є лікарнями "другої хвилі" і для них будуть виписані окремі вимоги.

"Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, з 257 лікарень, які визначені для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою, 190 відповідають вимогам, визначеним Національною службою здоров'я. Для іншої частини, які є лікарнями другої хвилі, будуть виписані окремі вимоги, щоб з ними швидше уклали контракти. Що стосується дитячих лікарень, то в кожній області визначено по одному такому закладу" , - повідомила пресслужба президента.

Як уточнюється в повідомленні, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко нагадав про продовження підготовки до початку комунікаційної кампанії про те, що вакцинація проти COVID-19 вже відкрита для всіх категорій населення, а всі центри масової вакцинації працюють сім днів на тиждень.

Уточнюється, що це станеться після прийняття міністерством охорони здоров'я рішення про перехід до п'ятого етапу вакцинації.

"У нас повинен бути щонайменше один великий головний центр масової вакцинації в кожному обласному центрі. Крім того, центри масової вакцинації повинні бути відкриті в кожному районному центрі та в містах, в яких проживає понад 100 тисяч населення" , - зазначив Тимошенко.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додав, що потрібно відкрити 3300 кабінетів для вакцинації, які були заздалегідь визначені, по всій країні, а також розподілити вакцини за цими пунктами.