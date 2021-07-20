Спікер ТКГ пояснив свої слова про розворот на Схід

Спікер в українській ТКГ Олексій Арестович вирішив пояснити свої висловлювання після заяви про те, що Україна може розвернутися в бік Китаю, якщо в Євросоюзі і США буде посилюватися вплив російських лобістів і буде реалізована політика здачі українських інтересів, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами Арестовича, він нічого не говорив про зміну української позиції, а мова йшла про перебалансування інтересів, якщо їх здадуть. За його словами, на Заході є різні сили, але союзниками України є ті, хто вважає, що президента РФ Володимира Путіна не вдасться налаштувати на стримування Китаю.

Також Арестович каже, що вивчення досвіду країн Сходу, а саме Китаю, який має величезний досвід виходу з пострадянської пастки, є цікавим для України.

"Якщо Китай будує госпіталь по 10:00 в умовах епідемії COVID-19 і багато енергетичних станцій, є однією з найбільш розвинених країн в області штучного інтелекту - нам цікавий цей досвід? Як і досвід В'єтнаму, Туреччини, Азербайджану" , - підсумував спікер ТКГ.

У свою чергу в МЗС України заявили про те, що Україна не збирається переглядати свій геополітичний вектор.