Частка промислового молока в Україні збільшилася до 32%
Загальне виробництво молока в Україні за перше півріччя 2021 р. скоротилося на 5,6%, або 255 тис. т, у порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 4,318 млн т, повідомляє AgroPortal.
Про це заявила аналітик Асоціації виробників молока Яна Линецька.
Приріст виробництва молока був відзначений лише на Тернопільщині (+ 1,4%; 212,5 тис. т) і Хмельниччині (+ 1,2%; 321,5 тис. т).
У той же час промисловими фермами було вироблено 1,383 млн т молока, що відповідало показникам попереднього року. Тернопільська область і тут показала найбільший стрибок - + 13%, 58,1 тис. т. Також, наростили обсяги господарства Херсонської (25,4 тис. т; + 9,5%) і Вінницькій (112,2 тис. т; + 6%) областей.
Господарства населення за п'ять місяців поточного року скоротили виробництво на 7,8% - до 2,935 млн т. Жодна з областей не показала приросту виробництва.
«Загалом частки промислового та присадибного секторів у виробництві молока за перше півріччя розподілилися як 32% і 68%. У минулому році пропорція виглядала наступним чином: 30,4% і 69,6%», - говориться в повідомленні.
Яна Линецька зазначає, що зараз галузь знаходиться в стадії пікового виробництва.
«Хоча це вже не ті піки, які були раніше. Позитивним і визначальним є той факт, що виробництво в промисловому секторі хоча і не росте, але тримається на стабільному рівні. Однак на тлі скорочення виробництва молока в присадибних господарствах, на ринку вже досить тривалий час спостерігається дефіцит сировини, який впливає на зростання закупівельних цін на молоко. За прогнозами аналітиків, ціни на молоко намітили чіткий висхідний тренд», - говорить експерт.