Частка промислового молока в Україні збільшилася до 32%

Загальне виробництво молока в Україні за перше півріччя 2021 р. скоротилося на 5,6%, або 255 тис. т, у порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 4,318 млн т, повідомляє AgroPortal.

Про це заявила аналітик Асоціації виробників молока Яна Линецька.

Приріст виробництва молока був відзначений лише на Тернопільщині (+ 1,4%; 212,5 тис. т) і Хмельниччині (+ 1,2%; 321,5 тис. т).

У той же час промисловими фермами було вироблено 1,383 млн т молока, що відповідало показникам попереднього року. Тернопільська область і тут показала найбільший стрибок - + 13%, 58,1 тис. т. Також, наростили обсяги господарства Херсонської (25,4 тис. т; + 9,5%) і Вінницькій (112,2 тис. т; + 6%) областей.

Господарства населення за п'ять місяців поточного року скоротили виробництво на 7,8% - до 2,935 млн т. Жодна з областей не показала приросту виробництва.

«Загалом частки промислового та присадибного секторів у виробництві молока за перше півріччя розподілилися як 32% і 68%. У минулому році пропорція виглядала наступним чином: 30,4% і 69,6%», - говориться в повідомленні.

Яна Линецька зазначає, що зараз галузь знаходиться в стадії пікового виробництва.