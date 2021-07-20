Біткоїн обвалився нижче психологічної відмітки

Курс біткоїна звалився нижче 30 тисяч доларів. Перша криптовалюта впала в ціні більш ніж на 6 відсотків - до 29 747 (станом на 09:50 за київським часом), повідомляє Лента.Ру.

Падіння найпопулярнішої криптовалюти сталося після великого розпродажу на світових фондових ринках, а також на тлі новин з Китаю. Народний банк КНР наказав великим фінансовим інститутам країни перестати проводити операції з криптовалютами.

Раніше співзасновник хедж-фонду Morand-Tice Capital Management Девід Тайс застеріг інвесторів у всьому світі від вкладень в акції та біткоїн. За словами Тайси, ці види активів наразі сильно переоцінені, що в недалекому майбутньому може обернутися «схлопуванням» «бульбашки», в результаті чого ціни сильно впадуть.

При цьому деякі експерти вважають, що біткоїн замінить звичайні гроші до 2050 року. Вони прогнозують гіпербіткоїнізацію - той момент, коли біткоїн стане домінуючою формою грошей у світі.