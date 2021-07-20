Принц Гаррі продав книгу про конфлікт з королівською родиною за 20 млн доларів

Принц Гаррі написав мемуари про життя королівської сім'ї, де зокрема розповідає про свою версію того, що сталося під час "Мегзіта". Книгу планують випустити до кінця 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Відомо, що над мемуарами працювали принц Гаррі разом з журналістом Дж.Р. Мерінгером, таємно близько року. Днями Гаррі уклав контракт на 20 мільйонів доларів з видавництвом Penguin Random House.

"В інтимних і проникливих мемуарах одного з найцікавіших і впливових фігур нашого часу принц Гаррі вперше поділиться вичерпним описом переживань, пригод, втрат і життєвих уроків, які допомогли сформувати його" , - йдеться в анотації.

За словами видавця, який також уклав з Бараком і Мішель Обамою угоду на книгу, але на 65 мільйонів доларів – виручка від продажів піде на благодійність.