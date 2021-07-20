Скандальний репер Баста знову зібрався в Україну з концертом

Скандальний російський репер Баста (Василь Вакуленко) знову зібрався в Україну з концертом. Цього разу він виступить в Одесі 8 серпня, повідомляє Обозреватель.

Захід має відбутися у клубі Ibiza Beach Club. Про це стало відомо на сторінці в Instagram закладу.

"Якщо Баста на сцені, викладка на 100% для тих, хто цінує" , – написали в мережі.

До речі, Басті заборонили в'їзд в Україну 2017 року терміном на три роки після візиту з концертами в окупований Росією Крим.

Вже у вересні 2020 року Мінкульт вилучив Вакуленка зі списку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну. Тоді наголошувалося, що це відбулося за поданням Служби безпеки України.