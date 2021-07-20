Зеленський, Гончарук і багато Порошенко: про що книга Мендель

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель написала книгу – про Зеленського, Гончарука, Богдана. І дуже багато про Порошенка, повідомляє Лига.net.

19 липня надійшла в продаж книга колишньої прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель під назвою "Кожен із нас президент". На майже 300 сторінках вона перелічує успіхи Володимира Зеленського та безжально критикує Петра Порошенка.

Мендель так часто згадує п'ятого президента, що виникає запитання, про кого книга. У ній вона менше розповідає про події за лаштунками, але дає багато особистих оцінок.

Наприклад, називає егоцентричним експрем'єра Олексія "Два Метра Сексу" Гончарука ("треба було подорослішати, а це складно давалося хлопчикові"), ексглаву Офісу президента Андрія Богдана називає "сп'янілим від влади" ("хамуватий люмпен"). І навіть раптово згадує Сергія Стерненка, пояснюючи, що для неї він – швидше вбивця, ніж жертва.

Про що пише Мендель в своїй книзі

Мендель пише, що Зеленський ніколи не слухає тільки одну людину. "У спілкуванні з парламентом Зеленський відразу виявив блискучу рису своєї удачі, він насправді слухав усіх, ніколи не слухався поради тільки однієї людини і дозволяв людям приймати рішення".

Зеленський, пише Мендель, хотів будувати державу за бізнес-моделю. "За моделлю успішної компанії, де кожен повинен виконувати свою роль, де була б здорова конкуренція і кар'єрне зростання".

А під час переговорів з міжнародними партнерами іноді переходив на російську. "Один єврокомісар знав російську мову. І Зеленський в якийсь момент запропонував говорити нею, щоб між співрозмовниками не було проміжної ланки – перекладача – і його інтерпретацій... Перехід на російську з людьми, які її знають, у світі, де панує англійська, створює атмосферу спорідненого контакту. І час від часу Зеленський вдавався до цього".

Мендель вдалося розсмішити Меркель. "Щоразу вона вміє дивувати. Чи то просто потиск руки членам делегації, коли вона уважно подивилася кожному в очі і цим поглядом віддала данину поваги. А дійшовши до мене, сказала, посміхнувшись, російською: "И одна женщина". Я тоді була приємно здивована і відповіла англійською, що ми будемо виправляти ситуацію. Меркель не очікувала такого порушення протоколу, і вони з Зеленським разом розсміялися".

Турборежим міг бути швидшим. "На самому початку новому парламенту потрібно було проголосувати близько 70 нових законопроєктів. Два радника президента вимагали порушити регламент і змусити парламент проголосувати за них в першу ніч після засідання... Два інших радника наполегливо рекомендували діяти повільніше, але без порушення правил, щоб ці закони не були потім визнані неконституційними. Зеленський прийшов на зустріч з парламентом і просто попросив депутатів зробити вибір підняттям рук. Більшість була за більш повільний процес".

Гончарук пропонував багато реформ, але ухвалили їх лише завдяки Зеленському. "Два метри сексу". Так називала тридцятип'ятирічного голову уряду моя подруга. Він запам'ятався працьовитістю, амбітністю, швидкою зміною масок, колосально накопиченою агресією, яку щедро вилив на парламент, а також періодом найбільшої активності в пропонуванні та голосуванні реформ... Але заслуга їхнього ухвалення все-таки належить президенту, а не прем'єру, як міг помилково подумати Захід. Це Зеленський особисто погоджував кожну реформу, вибирав моделі, вносив зміни".

І звільнили його не через "злиту прослушку". "По-перше, йому не вистачало інституційного досвіду. Складно з громадського активіста перетворитися на прем'єра сорокамільйонної країни. Він помітно губився в кризових ситуаціях, прекрасно виконуючи комунікаційну функцію і мало розуміючи в операційній системі... Закритий в своєму егоцентризмі, Гончарук часто зривався на фракції, в якій його відверто ненавиділи... Загалом Гончаруку просто треба було подорослішати. І це складно давалося хлопчикові, який до того, як його кандидатуру представив президент, понад годину грався на приставці в офісі партії".

Богдан забороняв відповідати на запити ЗМІ. "Андрій Богдан і його заступник з інформаційної політики Кирило Тимошенко були налаштовані проти співпраці з медіа... Вони вважали, що і в іпостасі президента інтерв'ю і коментарі зайві... Ще болючіше по пресслужбі били внутрішні закони, встановлені Богданом. Нам довелося пережити заборону відповідати на запити медіа, відмову від усіх інтерв'ю".

Зокрема в історії з "відставкою". "Кирило Тимошенко – кажуть, що саме він злив фото, – заборонив навіть відповідати на дзвінки журналістів. Нам довелося вимикати телефони. Ми не могли ні підтвердити, ні спростувати безглуздий жарт вже сп'янілих від влади, самовдоволених представників Офісу".

Мендель звинувачували в зливі інформації. "На самому початку своєї роботи в червні 2019-го я викликала серйозне несхвалення, організувавши інтерв'ю німецькому та французькому виданням... З'ясувалося, що така активність і моє пряме спілкування з президентом викликали невдоволення певних людей в Офісі... Мене обмовили, що нібито я зливаю інформацію, а хтось в Офісі навіть наказав команді не спілкуватися зі мною. Логічно, що вже в наступну поїздку за кордон – до Канади – мене не взяли, а інтерв'ю найбільшому канадському виданню було скасовано".

Боти під постами Зеленського – це насправді боти Порошенка. "Ботоферми вже розсекречували і прямо говорили, на чиєму боці вони грають. А якщо розсекречені ботоферми Порошенка з усіма безликими патріотами, то він почав перемикати їх на ворога – нехай тепер розсекречують Зеленського. І понеслася хвиля примітивного позитиву і вихваляння нашої команди під нашими ж постами... Порошенко сподівався, що таким чином досягне ефекту, коли в роботі десятків, а то і сотень ботів звинуватять команду Зеленського".

Єрмак – друга особа в країні, але його демонізують. "Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ... Як друга особа держави, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз... Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами".

І його зустрічі з Богданом були не для людей зі слабкими нервами. "Якщо двох Андріїв, які керували ОП, побачити разом, то це була вистава не для людей зі слабкими нервами. Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на шаленість тезка. Так, наприклад, пройшов переліт у США, який тривав понад 10 годин".

Вважає, що президентство Зеленського подарувало надію. "Коли в новорічну ніч 2019-го Володимир Зеленський оголосив рішення йти на вибори, багато хто зітхнув з полегшенням: це була надія, якої не відчувалося вже давно. Навіть після кривавого 2014-го... Особисто я б порівняла це почуття з 2004-м, коли революції та мітинги ще були для нас чимось новим".

Це була електоральна революція без "негігієнічних ночей на Майдані". "Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж по суті своїй були революцією. Тільки прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або обприсканим газом, без всієї цієї революційної "романтики" минулих століть... Перша по-справжньому електоральна революція України".

Каже, що Зеленський скоротив президентський кортеж. "Зеленський насправді скоротив кортеж до двох машин – своєї і охорони. Повірте мені як прессекретарю".

І вважає, що президент має право жити на держдачі. "Чи можна порівняти той будинок з золотими унітазами і позбавленим смаку кічем нашої попередньої політичної "еліти"? Нічого навіть приблизно схожого... Хіба ми хочемо стати державою, в якій президент не має права відвідувати дачу?".