В Україні рекордно подешевшала лохина

В Україні зараз розпал сезону лохини. Якщо ще на початку місяця за неї просили "космічну" ціну, то зараз вона істотно подешевшала, повідомляє РБК-Україна.

Зараз на українських ринках і щотижневих продуктових ярмарках ціна на лохину обвалилася. На початку місяця за кілограм ягоди на базарі просили 500 гривень, зараз же нам стало відомо, що на ярмарку в Голосіївському районі Києва її продавали навіть по 140 гривень за кілограм.

Українські фермери кажуть, що на зниження вартості ягоди вплинув її хороший урожай і сприятлива погода, яка панувала в країні останній тиждень. Аналітики запевняють, що лохина буде дешевшати ще більше. Самі фермери збільшують площу вирощування цієї ягоди, а пропозицій від постачальників на ринку стає все більше.

Автор: Людмила Жукова